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06.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’dan sürpriz ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir hafta içinde MHP lideri Bahçeli ile üçüncü kez bir araya geldi. Erdoğan Bahçeli’yi Çayyolu’ndaki evinde ziyaret etti

Erdoğan’dan sürpriz ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün süpriz bir şekilde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Cumhur İttifakı’nın liderleri arasında görüşme trafiği artarak sürüyor. Siyasette “darbe tartışmaları”nın sürdüğü, hukuk ve yargı alanındaki reformların gündeme geldiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye dün süpriz bir ev ziyareti gerçekleştirdi.

Bahçeli, Çayyolu’ndaki evinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak, “Elhamdülillah rahmetle geldik” dedi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Bahçeli, Erdoğan’ı, görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.

Ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmede güncel siyaset ve dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor.

Erdoğan’dan sürpriz ev ziyareti



Görüşme trafiği

Cumhur İttifakı’nın liderleri arasında son günlerdeki temas trafiğindeki artış dikkat çekiyor. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin 28 Aralık’taki açılışında ve 30 Aralık’taki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesi yüz yüze görüşen iki lider 31 Aralık’ta da telefonda görüşmüştü. Erdoğan, en son 23 Ekim 2019’da Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti.

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