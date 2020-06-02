02.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Erdoğan’ın Ankara mesaisi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara’ya döndü. Erdoğan, bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek, yarın partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu’nu, perşembe günü ise kabinesini toplayacak.
Tüm toplantılar, ‘sosyal mesafeli’ ve önlemler alınarak yapılacak. Külliye’deki binalara girişte önlemler artırıldı. Erdoğan’ın çalışmalarını gerçekleştirdiği ana binaya girişler kısıtlanırken, gelen tüm ziyaretçilere test yapılıyor.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.