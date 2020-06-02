Erdoğan’ın Ankara mesaisi başladı

Tüm toplantılar, ‘sosyal mesafeli’ ve önlemler alınarak yapılacak. Külliye’deki binalara girişte önlemler artırıldı. Erdoğan’ın çalışmalarını gerçekleştirdiği ana binaya girişler kısıtlanırken, gelen tüm ziyaretçilere test yapılıyor.