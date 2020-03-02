Erdoğan’ın yoğun İdlib diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırının sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. Erdoğan, saldırın ardından 9 liderle görüşerek İdlib’deki son durumu, mültecilerin Avrupa’ya gönderilmesi ve bundan sonraki süreci ele aldı. İdlib konusundaki en kritik buluşma ise 5 Mart’ta Moskova’da gerçekleşecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya’ya gidecek.

Erdoğan, saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü.

Gergin görüşme

Erdoğan 34 şehidin ardından Putin ile görüşmesinde, rejimin “Soçi Mutabakatı”na uymaya mecbur edilmesi gerektiğini belirterek, rejimin her unsurunun Türkiye için “meşru hedef” olduğunu bir kez daha tekrarladı. Putin’in saldırıyı rejimin gerçekleştirdiğini ifade etmesi üzerine ise Erdoğan rejime verilen destekleri hatırlattı. İki lider “sorun alanlarının genişliği”nde mutabık kalarak yüz yüze görüşme kararını da bu görüşmede aldı. Bu kritik görüşmenin de perşembe günü Moskova’da yapılmasına karar verildi. Erdoğan, 5 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’ya giderek Putin ile Kremlin Sarayı’nda görüşecek. İdlib’deki durumu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele alacak iki liderin kamuoyuna yapacakları açıklama ise başta Avrupa olmak üzere tüm ülkeler tarafından yakından takip edilecek.

Trump ile Patriot konusu ele alındı

Erdoğan ile Trump görüşmesinde ise, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması konusunda mutabık kalındı. Erdoğan ve Trump, Patriot konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Konu ile ilgili önümüzdeki günlerde taraflar arasında alt düzeyde görüşmelerin yapılabileceği belirtiliyor.

Ruhani üçlü zirve önerisinde bulundu

Erdoğan’ın Ruhani ile görüşmesinde de Ruhani’den dikkat çeken bir öneri geldiği öğrenildi. Ruhani, Türkiye’ye, Türkiye-İran-Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulundu. Bu öneriye Türkiye şu aşamada sıcak bakmazken, diğer mekanizmalara işaret etti. Ruhani, Türkiye-İran-Rusya zirvesi için de hazır olduklarını ve istenildiği zaman toplanılabileceğini ifade etti.

Borisov geliyor

Erdoğan’ın diplomasi trafiği bu hafta yüz yüze görüşmelerle devam edecek. Erdoğan, mülteci sorunuyla ilgili telefonda görüştüğü Bulgaristan Başbakanı Borisov’u bugün Ankara’da kabul edecek. Erdoğan ayrıca yarın da Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’yi konuk edecek.

Macron’a: Yükümüzü paylaşmıyorsunuz

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO’da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylem düzeyinde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini ifade etti. Erdoğan, mülteci meselesinde Avrupa’nın sözlerini hatırlatarak, bu konuda destek verilmesi gerektiğini tekrarladı. Erdoğan’ın Macron’a, “Hem bizim yükümüzü paylaşmıyorsunuz, hem de ‘mültecileri gönderme’ diyorsunuz. Bu sadece bizim sorunumuz olmaktan çıktı, çıkacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Merkel’e: Sözlerden hangisi tutuldu?

Erdoğan’ın Merkel görüşmesinde de, mülteciler konusunda vaat edilen desteği hatırlatarak, bu konuda “daha pratik çözümler” üretmeleri gerektiğini anlattı. Merkel’in Türkiye’nin yeni mülteci politikasına atıfta bulunması üzerine de Erdoğan’ın, “Artık daha fazla mülteciye ev sahipliği yapamayız. Gitmek isteyenlerin tek birine bile engel olmayacağız. Bundan sonra biraz da sizin gündeminiz olsun” değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Erdoğan’ın Merkel’e daha önce verilen sözleri tek tek hatırlatarak, “Bu sözlerden hangisi tutuldu?” diye sorduğu kaydedildi.