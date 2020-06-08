Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Kathimerini gazetesine konuşan Çipras, başbakanlığı döneminde Türkiye’yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atina’ya davet etme cesaretini gösterdiğini” belirtti. Çipras, Miçotakis’e hitaben, “Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Erdoğan”la görüşmeye başla” dedi.

Çipras, “Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıta sahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları görüşmelerle çözmeli” ifadelerini kullandı.