CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Meral Hanım’ın söylediği doğrudur, vatandaş seçim istiyor. Erken seçim kaçınılmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, kendisine mektup yazan iki milletvekiline yanıt verip vermeyeceğine ilişkin de, “Mektuplaşma gibi bir gelenek yok. Genel Başkan’dan randevu isteyip de görüşemeyen kim var?” diye sordu.

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Haziran gibi 2021’de ben seçim bekliyorum” sözleri MYK’da konuşuldu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Meral Hanım bu konuda çok haklı, tespiti doğrudur. Sahadan arkadaşlarımızın bize getirdiği bilgi; vatandaş erken seçimin tarihini soruyor. Meral Hanım da tarih vermiş. Siz de sahadasınız, milletvekillerimiz sahada, Meral Hanım da sahada. Vatandaşın talebi bu yönde. Vatandaşın talebinin karşısında kimse duramaz. Bu durumda erken seçim kaçınılmaz. Her geçen gün vatandaşın aleyhine işliyor. Esnafın, çiftçinin, işçinin, işsizin her geçen gün milletin sorunları ağırlaşıyor.”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’nun saldırıya uğramasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu şöyle dedi:“MHP’nin suskunluğunu aklım almıyor. Türkiye ne zorluklardan geçti. 80 öncesi bu ülke neler çekti. MHP’nin bu noktada sessizliğini ve kınamamasını aklım almıyor. Çubuk saldırısından başlanarak bugüne kadar baskı, korku yaratmaya çalışıyorlar. Bu konuda bir endişe var, Türkiye 80 öncesine mi dönüyor algısı ve endişesi bu tür saldırılarda daha da artıyor. Bir an önce olay aydınlatılmalı ve suçlular cezalandırılmalı.” Kılıçdaroğlu’nun, Özdağ ve iki gazeteciyi ziyaret etmeyi planladığı da belirtildi.

‘Kapım açık’

İki milletvekilinin kendisine yazdığı mektuba bir yanıt verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Genel Başkan’a mektup yazılması bizim geleneklerimizde yok. Genel Başkan’dan randevu isteyip de görüşemeyen kim var? Birlikte geçen ay Karabük’e gittik. Benim hiç kimseyi bekletmişliğim yok. Mektubun kamuoyuyla paylaşılması doğru değil. Ama ben arkadaşlarla konuşurum, görüşürüm. Mektuplaşma gibi bir gelenek yok. Genel Başkan’ın kapısı ardına kadar açık. Ne zaman gelseler kapım açık” dediği belirtildi. Cumhurbaşkanı yemini ve “tarafsızlık” konusundaki tartışmalara ilişkin de Kılıçdaroğlu’nun, “Ne noktaya geldiler. Kelimenin anlamını çarpıtmaya çalışıyorlar. Partiler taraftır. Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Zaten vatandaşın Anayasa’da en çok karşı çıktığı madde Cumhurbaşkanı’nın taraf olma maddesi, partili olma maddesi. Bugün referandum olsa en yüksek oyla reddedilecek madde de budur” dediği öğrenildi.