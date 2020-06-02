‘Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır’

Bahçeli, şunları belirtti:

ABD’DEKİ GÖSTERİLER: ABD’li bir polis memurunun sırf derisinin renginden dolayı bir insanı boğarak öldürmesi bu ülkede dehşet ve şiddet olaylarının perdesini kaldırmıştır. Dileğimiz ABD’de sağduyunun ve sükûnetin ağır basmasıdır. Ancak on yıllar boyunca farklı coğrafyalar üzerinde kanlı oyunlar kurup kaos ihraç eden, bilhassa Ortadoğu’da zulmü ve zorbalığı politik bir argüman olarak kullanan bu ülke geçmişini dikkatle gözden geçirmelidir.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI: Kovid-19 salgını süresince Türkiye’nin ABD başta olmak üzere 60’a yakın ülkeye tıbbi malzeme ve maske yardımı insani ve vicdani dayanışmanın iftihar edilecek numunesidir. Her ülke içe kapanmışken Türkiye ileri çıkmış, atılgan ve aktif bir siyaset takip ederek kendi adından onurla bahsettirmiştir. Türk milleti hiçbir ülkenin iç kargaşa ve karmaşasına bel bağlayarak bundan siyasi, diplomatik ve ekonomik güç devşirmeye teşebbüs ve tenezzül etmemiştir.

CHP BALTAYI TAŞA VURDU: Türkiye, Kovid-19 salgınından mütevellit çok boyutlu krizi başarı ve basiretle yönetmiştir. Bugünden sonra salgın günlerinin telafisi en iyi şekilde sağlanacaktır. Buna rağmen, Kovid-19 salgınının yayılıp Türkiye’yi zaafa uğratmasını hayal edenlerin varlığı da esef ve endişe verici seviyelere ulaşmıştır. CHP, Kovid-19 salgını döneminde ahlak, haysiyet ve mensubiyet imtihanından çıkamamış ve sınıfta kalmıştır. Çirkef dedikodularıyla, aslı astarı olmayan çirkin beyanlarıyla, hükümeti kötü gösteriyim derken Türkiye’ye kast etmesiyle gerçek niyet ve hedefini tekraren deşifre etmiştir. CHP-HDP-İP küfran-ı nimet içinde ülkemizin karşı kutbunda buluşmuşlar, FETÖ-PKK’ya el sallayıp devamlı kur yapmışlardır. Hatta Türkiye’nin salgına yenilmesini, bundan siyasi ikbal çıkarmayı içten içe dileyecek kadar siyaseten parçalanma yaşamışlardır. Türk milleti her şeyin farkındadır. CHP ve zilletin diğer ortakları baltayı taşa vurmuşlardır.

SEÇİM 2023’TE: Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir. MHP bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir.

Sosyal medya uyarısı

Son zamanlarda sosyal medyadan kışkırtıcı söylemler, iffet yoksunu iftiralar yaygınlaşmıştır. Partimize, parti yöneticilerimize ve dava arkadaşlarımıza yönelik saldırı ve tahriklerin çoğalması gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır.