‘Erken seçim yeni sistemde çok zor’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hükümet sistemi değişikliğinin en önemli gerekçelerinden, birinin sık sık seçim yapılmasını önlemek olduğunu, yeni sistemde erken seçim kararı almanın zorlaştırıldığını belirtti.

Şentop, Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılı dolayısıyla Altındağ Belediyesi tarafından Kavaklı köyünde düzenlenen 5 bin fidan dikim töreninin ardından soruları yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarına yönelik soruya karşılık Şentop, siyasi bir tartışmaya girmek istemediğini ancak önceki sistemde erken seçim kararı almanın daha kolay olduğunu söyledi. Şentop, “Önceki sistemde TBMM’de nitelikli çoğunluk aranmıyordu bu konuda, karar alınabilirdi. Nitekim Türkiye zamanında seçim yapmakla meşhur bir ülkeydi o dönemlerde. Hükümet sistemi değişikliğinin en önemli gerekçelerinden, hedeflerinden birisi de Türkiye’de sık sık seçimlerin yapılması, erken seçimlerin yapılmasını ortadan kaldırmak idi. Bu sebeple yapılan değişiklikle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanının veya Meclis’in 5’te 3’lük bir çoğunlukla seçim kararı alabileceğini, böyle bir karar aldığında hem Meclis hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenileneceğini anımsatan Şentop, şunları kaydetti:

‘Zorlaştırıldı’

“Bunlar gerçekten zaruri bir ihtiyaç olduğu zaman seçim kararı alınabilsin diye Anayasa’ya konulmuş hükümlerdir ama bir taraftan da sık sık keyfi olarak, şartları, konjonktürü sadece dikkate alarak seçim kararı alınmasın diye de konulmuş hükümlerdir. Bu bakımdan Anayasa’daki bu realite karşısında erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim kararı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesindeki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek çok zordur, zorlaştırılmıştır. Bu sistemin de bir özelliğidir bu. Kanaatimce seçimler bundan sonra Türkiye’de hep vaktinde yapılır. Sadece 2023’te değil, ondan sonra da erken seçim Türkiye’de olmaz, hep vaktinde yapılır. Amaç buydu zaten.”