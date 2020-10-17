‘Erken seçimi emekli, işçi ve esnaf istiyor’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin iflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Her şey aklıma gelirdi de yargı sisteminin bu kadar köreleceği hiç aklıma gelmezdi” dedi. Kılıçdaroğlu, esnafın, emeklinin, işçinin erken seçim istediğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ‘Adım Adım İktidara’ projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu’na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri eşlik etti.

‘Uygar bir dünya inşa edeceğiz’

Burada yaptığı konuşmasında partisine dönük eleştirilere cevap veren Kılıçdaroğlu, CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı’nda kabul edilen 2’nci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ne ilişkin de bilgi verdi. Beyannamede Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı kurulmasına yer verildiğini hatırlatan CHP lideri, şöyle konuştu:

‘Uygar bir dünya’

“Biz Ortadoğu’daki bütün farklılıkları zenginlik kabul edip hiçbir halkın aç, yoksul kalmasına, katledilmesine izin vermeyecek bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bu bölge halkına yakışır. Uygar bir dünya inşa edeceğiz. Proje hayata geçtiğinde bu ülkelerde yaşayan insanlar gidip Avrupa’nın kapılarını çalmayacak. Kendi ülkelerinde özgürce yaşayacak. 21. yüzyılda dünyanın bütün demokratlarının diktatörlere karşı birleşmesi lazım. Önümüzdeki seçimler bir siyasi parti seçimi değildir. Hâlâ bunu anlayamayan ve anlamak istemeyen belli çevreler var. Önümüzdeki seçimler demokratlarla diktatörler arasındaki bir seçimdir. Önümüzdeki seçimler sağ sol seçimi de değil. Kendi ülkesinde düşüncesini özgürce etmek isteyen demokratlarla, ‘Hayır hiç kimse düşüncesini özgürce ifade etmesin. Bir kişi konuşsun herkes ona uysun.’ diyen otoriter rejim yanlıları arasındaki bir seçimdir. Kimliği, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi lazım. Düşünceyi ifadeden korkan bir yönetim kendi ülkesini büyütemez, geliştiremez. Bir ülkenin büyümesi, kalkınması farklı düşüncelerden kaynaklanır. ‘Hayır efendim. Düşünmeyeceksin. Konuşmayacaksın. Bana itaat edeceksin.’ Sen kimsin? Sen kimsin ki sana itaat edeyim? Ülkeyi ateşe atanların ülkeye yararı olmaz.”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, olası bir seçimin demokratlar ile diktatörler arasında geçeceğini söyledi.

‘Demokratların talebidir’

Kılıçdaroğlu, “Neden seçimden korkuyorlar. Gideceklerini biliyorlar. Diyorlar ki bu seçim acaba Kılıçdaroğlu’nun talebi mi. Hayır efendim. Bu talep esnafın talebidir. İşçinin talebidir. Emeklinin talebidir. Sanayicinin talebidir. Bütün demokratların talebidir. Cesursan ülkenin sorunlarını çözemedin, 18 yılda Türkiye’yi büyük bir bataklığın içine soktular.

Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldi. Faize karşıyız diyenlerin tefecilere hizmet eder noktaya gelmesi gerçekten ibret verici bir olaydır. Emir alıyorlar. Kesinlikle emir alıyorlar. Dilencilik yapıyorlar. Medyanın önüne çıkınca da kahramancılık yapıyorlar. Kendisini kahraman olarak tanıtanlar bir telefonla papazı serbest bıraktılar” diye konuştu.

Darbe hukukundan arınan bir anayasa ve hukuk sistemi istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Eğer siz hem darbelerden şikayet edip hem darbe hukukunu tahkim ediyorsanız sizin darbeciden bir farkınız yok, aksine darbecilerden daha ağır bir suç işliyorsunuz. Parlamentonun, anayasanın askıya alındığı bir süreçten geçiyoruz. Bir ülkede yasama, yargı ve yürütme bir kişinin kontrolüne girerse o ülkede felaket olur. İflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Her şey aklıma gelirdi de yargı sisteminin bu kadar köreleceği hiç aklıma gelmezdi. Çünkü yargıçlar en azından hukukun temel kurallarını bilirler. Dolayısıyla bu kadar körelmez, bu kadar çürümez diyordum. Ama alt mahkeme en üst mahkemenin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar beni bağlamaz, ne demek Anayasa Mahkemesi diyorsa işte çürüme oradan başlıyor. Adaletsizlik oradan başlıyor, hukuksuzluk oradan başlıyor” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Yenikapı’daki programının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İSKİ Baltalimanı Arıtma Tesisini ve Kadıköy Hasanpaşa’daki Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksinde incelemelerde bulundu.

‘Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla ilgili şunları söyledi: “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, topluma şu mesajı veriyor: ‘Hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar veren bir mahkeme değiliz’ diyor. Anayasa ve yasalar bizi bağlamaz. Biz gücümüzü Anayasa’dan değil, biz gücümüzü saraydan alıyoruz. Doğru mu doğru. ‘Milletvekilinin yeniden dokunulmazlık kazanması da bizi bağlamaz. Biz yasama organının üyesini Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre yargılayıp mahkûm ederiz’ diyor.

HSK’dan bir tepki gördünüz mü. Anayasa’nın askıya alındığı bir kararı görmezlikten gelen bir HSK var. Anayasa’yı göz ardı ediyorsunuz, TBMM’yi göz ardı ediyorsunuz. Hepsini bir tarafa itiyorsunuz saraydan aldığınız talimatı yapıyorsunuz. Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur. Devletin dini adalettir. Adaleti yok ederseniz devleti yok edersiniz.“