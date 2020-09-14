Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden, ardından alp kıyafetli askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbetinin değişimini izleyen Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’den Ege’ye, Kafkaslar’dan sınırlarımızın ötesindeki Suriye, Irak içlerine kadar, tüm bu bölgelerde hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruma, öbür taraftan da soydaş ve dindaş kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini koruma noktasında bir mücadele veriyoruz. Tüm milletimizin hak ve menfaatlerini koruyacak, güçlü bir Türkiye’yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum” dedi.