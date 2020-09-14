MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret
ABONE OL
14.09.2020 - 07:00 | | BİLECİK AA

Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden, ardından alp kıyafetli  askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbetinin değişimini izleyen Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’den Ege’ye, Kafkaslar’dan sınırlarımızın ötesindeki Suriye, Irak içlerine kadar, tüm bu bölgelerde hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruma, öbür taraftan da soydaş ve dindaş kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini koruma noktasında bir mücadele veriyoruz. Tüm milletimizin hak ve menfaatlerini koruyacak, güçlü bir Türkiye’yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

Çanakkale Gökçeada'da mera yangınıÇanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı

20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Doğayı korumanın 21 yolu

Doğayı korumanın 21 yolu

Sıradaki Haber