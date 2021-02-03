'Eşitlik temelinde müzakere gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler’in (BM), Türkiye’nin teklifi üzerine 5 1 gayriresmi toplantı düzenleme gayretlerine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Çünkü Crans Montana’da federasyon için yürüttüğümüz müzakereler sonuçsuz kaldı. 2017’de Cenevre’de bir günlük konferansta da bu kürsüden de ‘Artık federasyon için son müzakereleri yapıyoruz, bundan sonraki süreçte federasyon için müzakere yapmayacağız’ dedik.” diye konuştu. Çavuşoğlu, bunun Türkiye ve KKTC tarafından defalarca dile getirildiğini vurgulayarak, Crans Montana’nın, Rum kesiminin bugün de sergilediği, “Kıbrıs Türk halkıyla ve KKTC ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen” tutumu yüzünden başarısız olduğunu söyledi.

‘Federasyon tüketildi’

Federasyon için 52 sene müzakereler yapıldığının ancak her seferinde Rum kesiminin tutumu yüzünden başarısız olunduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Yani bu tüketildi. Şimdi, egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir. Bugün zaten Kıbrıs adasında iki toplum var, iki halk var, iki devlet var. Yani de facto tanısalar da tanımasalar da bir durum var. Bunun resmileşmesi gerekiyor. Biz ne diyoruz, diplomasi yoluyla, müzakere edilmiş bir kalıcı çözüm istiyoruz. Bugüne kadarki müzakerelerde başka şey müzakere ettiğimiz için bir sonuca varamadık.”

‘Türkiye bize güç katıyor’

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye ile pozisyonumuz tam bir uyum içindedir. Egemen eşitliğe dayalı, Kıbrıs’taki iki devletin yan yana iş birliğini savunan bir pozisyon ile bu toplantıya (5 1 gayrıresmi Kıbrıs konferansı) gideceğiz” dedi. Tatar, Türkiye’yi, böylesine önemli bir toplantının (5 1 gayrıresmi Kıbrıs konferansı) arifesinde yanımızda hissetmek, Türkiye’nin bizimle yüzde 100 fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır” dedi.