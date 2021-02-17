Eski CHP vekil Fatma Öztürk için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Meclis personeli katıldı.

Öztürk'ün naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ankara'da 1928'de dünyaya gelen Öztürk, CHP'de ocak, bucak yöneticisi ve başkanı olarak uzun yıllar çalıştı.

1960'ta Keçiören Spor Kulübü asbaşkanlığı yapan Öztürk, Keçiören muhtarlığına tayin edildi.

Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanlığını yürüten Öztürk, Ankara CHP İl Kadın Kolu Başkanlığı, Altındağ Belediye Meclisi üyeliği, Altındağ Kızılay yöneticiliği ve Ankara Esnaf Kooperatifi Başkanvekilliği de yaptı.

1973 Milletvekili Genel Seçimi'nde Ankara Milletvekili olarak Meclise giren Öztürk, milletvekilliği görevinden sonra da sosyal çalışmalara devam etti.

Öztürk, 8 yıl Türk Parlamenterler Birliği Haysiyet Divanı Başkanvekilliği ve üyeliği görevlerinde de bulundu.