Eski MASAK’çı 115 kişi FETÖ’den gözaltında

Şüphelilerden bazılarının, yasadışı bir şekilde hedef aldıkları kişilerin kimlik numaralarıyla sisteme girip geçmişteki para hareketlerini sorguladığı öğrenildi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe giriardından MASAK’ta büyük oranda personel değişikliği yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta salı günü gözaltına alındıkları öğrenilen şüphelilerle ilgili gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı bildirildi. Şüphelilerden bazılarının ‘ByLock’ kullandığı, bir bölümünün de ankesörlü arama listesinde bulunduğu ve örg’mahrem imam’larıyla bağlantı kurduğu belirlendi.

Konya’da operasyon

- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün TSK’daki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 eski askeri öğrenciden 6’sı gözaltına alındı.

- Bursa merkezli 4 ilde yapıyan operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 14’ü adliyeye sevk edildi.