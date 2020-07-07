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07.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Eski MASAK’çı 115 kişi FETÖ’den gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Kasım 2019’da başka kurumlara gönderilen 115 eski personel FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Eski MASAK’çı 115 kişi FETÖ’den gözaltında

Şüphelilerden bazılarının, yasadışı bir şekilde hedef aldıkları kişilerin kimlik numaralarıyla sisteme girip geçmişteki para hareketlerini sorguladığı öğrenildi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe giriardından MASAK’ta büyük oranda personel değişikliği yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta salı günü gözaltına alındıkları öğrenilen şüphelilerle ilgili gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı bildirildi. Şüphelilerden bazılarının ‘ByLock’ kullandığı, bir bölümünün de ankesörlü arama listesinde bulunduğu ve örg’mahrem imam’larıyla bağlantı kurduğu belirlendi.

Konya’da operasyon

- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün TSK’daki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 eski askeri öğrenciden 6’sı gözaltına alındı. 

- Bursa merkezli 4 ilde yapıyan operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 14’ü adliyeye sevk edildi.

7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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