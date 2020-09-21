‘Esnaf kendi içinde dayanışmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Esnafların kendi içinde dayanışması lazım. Maalesef odalar zayıf ve esnafların çıkarlarını yeteri kadar gözetemiyorlar. Bunun sorumlusu da yine esnaflar” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ahilik Haftası dolayısıyla, İzmir Kemeraltı’nda faaliyet gösteren 17 esnafla video konferans toplantısında bir araya geldi. Görüşmede, Kemeraltı esnafı, pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları aktardı. Kemeraltı’nın sadece İzmir açısından değil, Türkiye açısından da önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Tarihi ve sosyal açıdan önemli bir yer. Farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı farklı bir atmosfer var orada” dedi. Esnafın Ahi Evran kültürünü yeterince içselleştiremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bunun sorumlusu esnaflar değil, siyasetçiler. Çünkü siyasetçiler Türkiye’yi öyle bir noktaya getirdi ki komşumuzun kimliğini, yaşam tarzını, kimliğini sorgulamaya başladık. Onu insan olarak görmemeye başladık. Bu atmosferden Türkiye’nin mutlaka kurtulması lazım. Kemeraltı esnafı tüm bu olumsuzluklara rağmen bir arada birlikte” değerlendirmesini yaptı.

‘Sesiniz oluyoruz’

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Esnafların kendi içinde dayanışması lazım. Maalesef odalar zayıf ve esnafların çıkarlarını yeteri kadar gözetemiyorlar, yeteri kadar güçlü değiller. Bunun sorumlusu da yine esnaflar. Esnaf arkadaşlar kendi haklarını, kendi çıkarlarını savunan güçlü profiller seçmeliler. Bunlar siyaset kurumuyla gerekirse kavga edebilmeli, gerekirse düşüncelerini biraz daha açık, net dillendirmeli. Biz olabildiğince esnafın sesi olmaya çalışıyoruz, bu süreç içerisinde en büyük zararı gören esnaf, dükkanı kapandı. Esnafın bir kısmı zaten günlük yaşıyor. Kahveciler şikayet ediyor, berberler şikayet ediyor.”

Kemeraltı’nda yapılacak alt yapı ve üst yapı çalışmalarının çok dikkatli yapılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, tarihi bir bölge olduğu için her taşın ayrı bir değeri olduğunu vurguladı.