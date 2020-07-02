MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Esra Albayrak’a Kılıçdaroğlu’nun eşinden destek
ABONE OL
02.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Esra Albayrak’a Kılıçdaroğlu’nun eşinden destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ı telefonla arayarak, sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Esra Albayrak’a Kılıçdaroğlu’nun eşinden destek

CHP’den yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı telefonla aradı. Görüşmede Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli yayınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti. 

Erzurum'da çöken metruk bina, paniğe yol açtıErzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TSK’ya yerli manpads: Sungur

TSK’ya yerli manpads: Sungur

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Madımak’ta yarım kalan düşleri yaşatacaklar

Madımak’ta yarım kalan düşleri yaşatacaklar

Sıradaki Haber