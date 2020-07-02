Esra Albayrak’a Kılıçdaroğlu’nun eşinden destek

CHP’den yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı telefonla aradı. Görüşmede Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli yayınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Kılıçdaroğlu ayrıca, yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.