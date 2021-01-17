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17.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Ev hanımlarının sosyal güvenlik hakları olmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, ev hanımlarıyla görüştü.

‘Ev hanımlarının sosyal güvenlik hakları olmalı’

Ev hanımlarının sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:

“Ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarının olması lazım. Eskiden vardı, ev hanımları sosyal güvenlikten yararlanabiliyorlardı ve zamanı gelince de emekli olabiliyorlardı. Maalesef 2008’de yapılan bir kanun değişikliği ile sadece Bağ-Kur üzerinden, o da isteğe bağlı, isterse emekli olabiliyorlar. Diğer sosyal güvenlik haklarından yararlanamıyorlar. Bireysel sorunların çözümü için bir araya gelip siyaset kurumunu zorlayabilirsiniz. Bakın Ağrı’da da kardeşimizin derdi var, İzmir’de de. Aynı dertleri paylaşıyorsunuz, çocuklarınız işsiz. 18 yıldır bu memleketi yönetenler, niye sizin derdinizi duymadılar? Onların çocukları işsiz mi? Hayır. Sizden istediğim şu, bu memleketin başına haram yemeyen, kul hakkı yemeyen, yolsuzluk yapmayan bir adam getirin. Düzgün adam olsun, ahlâklı adam olsun, herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duysun. O zaman Türkiye’nin kurtulacağını göreceğiz. Güzel bir Türkiye’yi kadınlar sayesinde kuracağız.”

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