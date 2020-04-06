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06.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Evden katılabileceğimiz program hazırlıyoruz’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yılki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin, “Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz bir program hazırlıyoruz” dedi.

‘Evden katılabileceğimiz program hazırlıyoruz’

 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl 100’üncü yılının kutlanacağını hatırlattı. Bu kapsamda, aylar öncesinden hazırlık yapıldığına işaret eden Selçuk, “Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir” açıklamasında bulundu.

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