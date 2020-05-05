F-16 iddiasına yalanlama: Uçaklarımız rutin faaliyetteydi

Panagiotopoulos ile Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, önceki gün öğle saatlerinde Aydın’ın Didim ilçesi karşısındaki Agathonissi (Eşek), Farmakonissi (Bulamaç) ve Oinousses (Koyun) adalarında bulunan askeri üsleri helikopter ile ziyaret etti. Yunan medyası, Panagiotopoulos ile Floros’i taşıyan helikopterin Koyun Adası’ndan havalanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki adet F-16 savaş uçağınca taciz edildiğini ileri sürdü. Yunan basınında olayla ilgili fotoğraflar da yer aldı. İddialara yanıt Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan geldi. Aksoy, Yunan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin taciz edildiği iddiaları hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, şunları kaydetti: “Savaş uçaklarımız Ege’de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke savunma bakanlıkları arasında başlatılan güven artırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir.”