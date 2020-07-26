26.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
F-16’ların ömrü uzatılıyor
Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri gerekçe gösterilerek, F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılma kararı alınan Türkiye, elindeki F-16’ların ömürlerini uzatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Yapısal İyileştirme Projesi” kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve uçaklar Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. 35 adet F-16 Blok-30 uçağının iyileştirilmesinin planlandığı proje ile, uçakların yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması hedefleniyor.