F-16’ların ömrü uzatılıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Yapısal İyileştirme Projesi” kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve uçaklar Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. 35 adet F-16 Blok-30 uçağının iyileştirilmesinin planlandığı proje ile, uçakların yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması hedefleniyor.