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21.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘F-35 ortaklığına devam ederiz’

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin düşünce kuruluşu STM ThinkTech’in video konferans yöntemiyle düzenlediği panele katıldı.

‘F-35 ortaklığına devam ederiz’

Pandeminin savunma sanayi üzerindeki etkisine değinen Demir, “Bazı kilometre taşlarına erişmekte öteleme olabilir ama bunun yıl sonu ciro hedeflerine çok büyük oranda yansımasını beklemiyoruz” dedi.

F-35 projesine de değinen Demir, şunları kaydetti: “Ortaklıkla ilgili tek taraflı yapılan hareketlerin hiçbir yasal temeli yok. Bütün ortaklık yapısı ve ortaklar düşünüldüğünde, atılan bu adımın S400 ile ilişkilendirilmesi konusunda da bir temel yok. Kendi ifadeleriyle bu süreçte, projeye en az 500-600 milyon dolarlık ek maliyet geleceği dillendirildi. Yine bizim hesaplamıza göre, uçak başına en az 8-10 milyon dolar ilave maliyet geleceğini görüyoruz.” Projeye parça üreten Türk firmaların, projeden çıkarılmasına yönelik sürece dikkat çeken Demir, “Mart 2020 son tarih idi, tarih geldi geçti firmalarımız üretime devam ediyor. Görüyoruz ki yetkin üreticilerimizin, yerine yenilerinin bulunması o kadar da kolay değilmiş. Biz üretim ortaklığımıza devam ederiz. Bir yola çıkıldıysa, yola çıkan ortakların sadakatle devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ulus ve devlet olarak duruşumuz bu.” 

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