‘Facia iş makineleri yüzünden yaşandı’

CHP milletvekilleri, Van’ın Bahçesaray ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketlerine ilişkin inceleme raporunu tamamlandı. Milliyet’in ulaştığı ve dört tespitin yer aldığı 12 sayfalık raporda, ilk çığın altında kalanları arama çalışmalarına katılan kalabalık ile iş makinelerinin gürültüsünün ikinci ve büyük çığı tetiklediği vurgulandı. Raporda, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan’a yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmesi yapıldı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

İlk çığ felaketinde, çığ altında kalan minibüsteki 14 kişinin yedisi kurtarılırken, beş kişinin cansız bedenine ulaşılmış, ancak diğer iki kişiye ulaşılamamış ve çalışmalar sonlandırılmıştır. Ertesi gün çığ altında kalan iki kişinin aile ve yakınlarının ısrarları sonucunda uygun zaman beklenmeden arama işlemlerine yeniden başlanmıştır. Buradaki ihmallerin başında ikinci gün yapılan arama işlemlerine 150’ye yakın sivil vatandaşın da alınması gelmektedir.

Çığın olduğu alanın içinde ateş yakılması ve onlarca insanın o ateşin başında toplu halde olması bir başka ihmal olarak görülmektedir. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu bu ateşin başında toplu halde duran vatandaşlardır.

‘Gürültü de çığı tetikledi’

Aynı anda birden fazla iş makinesinin yüksek desibelde çalışması sonucu çıkan gürültü ikinci çığın oluşmasını tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Çığ altında kalan AFAD müdürü de çığın düştüğü sırada iş makinelerinin çalıştığını söylemiştir. Çığ felaketlerinde aslolan sessizlik olmasına rağmen büyük kalabalıkların gürültüsü ve iş makinelerinin yüksek volümde çalışması gibi etkenlerin ikinci büyük çığı tetiklediği yetkililer tarafından ifade edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile ilgili yapılan paylaşımların gerçekçi olmadığı da gözlenen bir başka husustur. Çığ altında kalan Bahçesaraylı bir yakınının cenazesini çığın düştüğü bölgenin aksi yönünde olan Hizan Pervari yolu üzerinden götürmek isterken cenaze konvoyundan ayrılıp, afetin olduğu yere uğrayıp devam etmek istemiş ama o kısa sürede çığ olayı yaşanmıştır.

Kendisi de bu felaketten etkilenmiştir. Ayrıca olay yerine gittiğinde zaten iş makineleri çalışır vaziyettedir. Bu noktada ilgili şahsın talimatıyla iş makinelerinin çalıştırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.