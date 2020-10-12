Fahrettin Altun paylaÅŸtÄ± OruÃ§ Reisâ€™imizin yolu aÃ§Ä±k olsun...

12.10.2020 - 17:13 |
Fahrettin Altun paylaÅŸtÄ±! Oruç Reisâ€™imizin yolu açÄ±k olsun...
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, 'OruÃ§ Reis' sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin Akdeniz'e demir almasÄ±na iliÅŸkin, "Her seferinde Ã¼lkemiz, milletimiz kazandÄ±. Durmak yok, yola devam. OruÃ§ Reis'imizin yolu aÃ§Ä±k olsun" dedi.
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun, Twitter'daki hesabÄ±ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez'in 'OruÃ§ Reis' sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin Akdeniz'in rÃ¶ntgenini Ã§ekmek iÃ§in demir aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Altun aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise, "BugÃ¼nlere kolay gelmedik. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde aÅŸÄ±lmaz denen engelleri bir bir aÅŸtÄ±k. Her seferinde Ã¼lkemiz, milletimiz
Â