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16.08.2020 - 17:47 | | milliyet.com.tr

Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Joe Biden tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkan adayı Joe Biden ile ilgili açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Altun, 'Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum' dedi.

Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Joe Biden tepkisi

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

ABD’de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum.

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Fahrettin Altundan Kemal Kılıçdaroğluna Joe Biden tepkisi

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