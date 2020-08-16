16.08.2020 - 17:47 | | milliyet.com.tr
Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Joe Biden tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkan adayı Joe Biden ile ilgili açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Altun, 'Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum' dedi.
İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;
ABD’de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum.
Karantinada olması gereken 2 kişi, Abant Tabiat Parkı'nda yakalandıBolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma tarafından yapılan kontrolde, Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gereken 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişi hastaneye götürülürken, para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.