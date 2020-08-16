Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Joe Biden tepkisi

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

ABD’de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum.