MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu
ABONE OL
25.07.2020 - 09:00 |

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve MHP lideri Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda edilen Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyaret gerçekleştirdi. Duayı ise Meclis Başkanı Şentop okudu.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti. Ayasofya'nın açılışına atfen gerçekleştirilen türbe ziyaretinde duayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler bir süre türbede kaldıktan sonra Fatih Camii haziresinden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIM YAPTI

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Bugünkü hutbede ifade edildiği üzere, "İstanbul'un manevi mimarı Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs tablosu 25 Temmuz 2020

    Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs tablosu 25 Temmuz 2020

    Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

    Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

    Türk denizci sonunda evine döndü

    Türk denizci sonunda evine döndü

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Temmuz Sayısal sonuçları bugün...

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Temmuz Sayısal sonuçları bugün...

    Sıradaki Haber