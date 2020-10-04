‘Fatih tablosu bu toprakların hakkı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Londra’daki açık artırmada 6.5 milyon liraya satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresinin ön gösterimi dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle yapıldı. Saraçhane’deki İBB Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul’u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte izleyecekleri için heyecanlı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu “İstanbul’un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. O kenti alan, yöneten bir kişiyi bir İtalyan ressam Bellini tuvale aktardı. Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo. Dolayısıyla o tablo İstanbul’a ve dünyaya yakışan bir tablodur” dedi.

‘Gurur veriyor’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Fatih Sultan Mehmet kendi portresinin yapılmasını sanatsal ve tarihsel bir perspektifle değerli bulan bir hükümdar. Eserin ait olduğu topraklara dönebilmiş olması büyük mutluluk ve gurur veriyor. Fatih Sultan Mehmet aklı, feraseti, adaleti ve hoşgörüsüyle İstanbul’u bizim ve tüm insanlığın en nadide, en kıymetli hazinelerinden biri haline getirdi. Birbirleriyle uzlaşmaz, bir arada yaşayamaz düşmanlar gibi görülüp, gösterilmek istenen Doğu ve Batı dünyasını özgün bir sentez içerisinde buluşturdu. İstanbul’u farklı inanç ve kültürlerin birlikte özgürce yaşadığı örnek bir dünya başkenti yaptı” diye konuştu.

Saraçhane’deki Başkanlık Sarayı’nda daha önce balo salonu olarak kullanılan alanın, tablonun satın alınmasıyla yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrildiğini belirten İmamoğlu 540 yıllık eserin ortam koşullardan etkilenmemesi için her türlü tedbirin alındığını söyledi.