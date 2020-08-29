‘Felaketin nedeni yıkılmayan köprü’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da yaşanan sel felaketi üzerine milletvekillerinden oluşan bir heyeti bölgeye göndermişti. Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un başkanlığındaki heyette, Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un yanı sıra dokuz milletvekili de yer aldı.

5 sayfalık rapor

Torun ve Ali Öztunç, incelemelerinin ardından bölgedeki tespit ve değerlendirmelerini içeren 5 sayfalık rapor hazırladı.

Raporda, “insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış yapılaşma, yanlış su politikaları, hidroelektrik santralleri ve yanlış dere ıslah projelerinin” felaketi tetiklediği belirtildi. Raporda, selden en fazla etkilenen Dereli ilçesindeki dere üzerine art arda iki köprü inşa edilmesinin felakete neden olduğu vurgulandı.

Raporda, “Dağdan dereye gelen şiddetli yağmur üst üste iki köprünün olduğu bölgede birikmiştir. Yağmur suyunun şiddetini artırmasından sonra bu köprülerden eski olan köprünün bir bölümü dayanamayarak yıkılmıştır. Böylece biriken sel suyu baraj kapağı açılır gibi şehir merkezine girmiş ve her şeyi yıkıp götürmüştür” denildi.

CHP’den 7 öneri

Raporda, CHP’nin önerileri şöyle sıralandı:

Giresun ili geneli için afet bölgesi kararı alınmalıdır.

Giresun ili geneli için sel afeti nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için 7269 sayılı Kanun’un 29. maddesinde yer alan bazı koşul ve kısıtlamalardan istisna tutulmalarına dair kanun değişikliği yapılmalıdır.

Doğa olaylarının bir afete dönüşmesini engellemek için sakınım planlaması yapılmalıdır.

Ormansızlaştırma, orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, dere yataklarının değiştirilmesi gibi çarpık kentleşme-yerleşme politikaları terkedilmelidir.

Selden zarar gören yerleşim alanları ve yurttaşlara herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit hizmet sunulmalıdır.

Sel sonrasında evleri oturulmaz hale gelen mülkiyet sahibi ve kiracı yurttaşlara barınma imkânları sunulmalı; zararları tazmin edilmeli, eşya ve kira yardımı yapılmalıdır.

Sel felaketi öncesi ve sonrasındaki ihmaller tespit edilerek ilgili kişi ve kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmalıdır.