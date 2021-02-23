‘Fezleke geldiğinde gerekenler yapılır’

Türk Dünyası Tonyukuk Parkı’nın açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, Gara’ya gittiği iddia edilen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’e ilişkin soru üzerine de Şentop, “Onunla ilgili henüz Meclisimize ulaşan herhangi bir şey yok. Ben bir soruşturma başlatıldığını basından öğrendim. Konu Meclis’e geldiği zaman usulü dairesinde gerekenler yapılacaktır” diye konuştu. HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili verilen, kesinleşen hüküm olduğunu hatırlatan Şentop, “Bu da belli bir prosedürü takip ediyor. AYM’nin verdiği Enis Berberoğlu kararıyla ilgili birtakım kıyaslamalar yapılıyor. Aynı mahiyette bir durum söz konusu değil. Berberoğlu dosyasında, daha önce dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargılanan bir milletvekilinin sonradan seçimde tekrar dokunulmazlık kazanması söz konusu. Gergerlioğlu ile ilgili yürütülen soruşturma ve dava süreci ise anayasada dokunulmazlığın istisnası olarak gösterilen iki husustan birine dayanıyor” dedi.