'Fındık sorununu çözemeyen Türkiye’nin sorununu çözemez'

İnce ilk olarak 22 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesini ziyaret etti. Burada ilçe merkezini gezen İnce, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, “geçmiş olsun” dileklerini iletti. İnce, daha sonra Giresun Atatürk Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, Türkiye’nin, dünya fındık ekili alanlarının yüzde 75’i ile üretiminin yüzde 65’ini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye’nin böyle bir üründen yeterince yararlanamadığını söyledi. İnce “Dünyada sizin elinizde olan bir şey değerlendiremiyorsunuz. Fındığın sorununu çözemeyen Türkiye’nin sorununu çözemez. Zaten 2002’den bu noktaya geldiğimizde de Türkiye’nin çözülmüş bir tane sorunu yoktur” dedi. İnce temaslarına Ordu’da devam etti.