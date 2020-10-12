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12.10.2020 - 07:00 |

‘Fırsat eşitliği öncelikli görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, kız çocuklarına güzel bir gelecek sunmanın tüm ebeveynlerin tek dileği olduğunu belirtti.

‘Fırsat eşitliği öncelikli görev

Cinsiyet ayrımının olmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir dünyayı sağlamanın da siyasilerin en öncelikli görevi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Kız çocuklarımıza daha güvenli ve huzurlu bir gelecek sunma görevinin bilinciyle Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyorum” dedi.

 

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