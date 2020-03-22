Flaş corona virüs paylaşımı: En az virüs kadar tehlikeli!

Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar...

Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!

Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim.