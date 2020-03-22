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22.03.2020 - 11:28 |

Flaş corona virüs paylaşımı: En az virüs kadar tehlikeli!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, "Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle: 

Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar...

Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!

Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim.

Flaş corona virüs paylaşımı: En az virüs kadar tehlikeli

İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, "Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!" ifadelerini kullandı.
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