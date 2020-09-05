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05.09.2020 - 07:00 |

‘Fransa’nın yaptığı ikiyüzlülüktür’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde Doğu Akdeniz’e değindi.

‘Fransa’nın yaptığı ikiyüzlülüktür’

Akar, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşmesi beklenen teknik görüşmelere ilişkin “NATO Genel Sekreteri’nin Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmenin akabinde askerler arasında bir görüşmenin başlaması konusunda girişimler var, bunları destekliyoruz” dedi. Fransa’nın gerilimi artırdığına dikkat çeken Akar, şöyle devam etti: “Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Sadece Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak’ta da birtakım beyanlarda bulunuyorlar. Bunların hiçbiri ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlayan şeyler. Bir taraftan ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyeceksiniz, diğer taraftan NATO’nun, AB’nin arkasına saklanacaksınız. Bir taraftan Peygamberimize hakareti özgürlük sayacaksınız, diğer taraftan bir gazetecinin sorusuna tahammül edemeyeceksiniz. Bu iki yüzlülüktür. Biz diyalog, barış, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu vermeyeceğimizden herkesin haberi olsun.”

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