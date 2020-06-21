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21.06.2020 - 07:00 |

Fransız iddiasına sert yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasını sert bir dille yalanladı.

Fransız iddiasına sert yanıt

Şırnak’taki yoğun temaslarının ardından AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, “Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye’nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı” dedi.

NATO teşekkür etti

“Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem yaratmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz” diyen Akar, NATO yetkililerinin, denizcilerimizin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı da teşekkür ettiklerini de hatırlattı.

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