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03.11.2020 - 11:40 |

Fuat Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu" dedi.

Fuat Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu
Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, paylaşımında Ayda'nın fotoğrafına yer vererek, "91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. 4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun" dedi.

Fuat Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu

 

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
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