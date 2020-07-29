29.07.2020 - 21:20 | | DHA
Fuat Oktay: Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatın icra edilmeye başlandığını belirterek, "Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat icra edilmeye başlandı. Kardeş Azerbaycan ile her zaman ve her koşulda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı toplantısıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler ele alınıyor.