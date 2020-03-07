Fuat Oktay: Türkiye asla savaştan yana olmamıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasından satır başları:

Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli biyoteknoloji hamlesine destek vermeye davet ediyorum.

İDLİB ATEŞKESİ

Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir.