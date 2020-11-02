Fuat Oktay'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Oktay, "Şükürler olsun. 3 yaşındaki Elif'imiz 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Dayanma gücü veren Rabbime hamdolsun. Hayat için insanüstü bir mücadele veren ekiplerimizin hakkı ödenmez. Minnettarız" dedi.