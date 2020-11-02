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02.11.2020 - 10:46 | | DHA

Fuat Oktay'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun" dedi.

Fuat Oktay'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Oktay, "Şükürler olsun. 3 yaşındaki Elif'imiz 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Dayanma gücü veren Rabbime hamdolsun. Hayat için insanüstü bir mücadele veren ekiplerimizin hakkı ödenmez. Minnettarız" dedi.

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