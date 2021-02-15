Gara'da 13 şehit! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Pençe- Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimiz ile, teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Teröristler alçakça katliam yaptı. Kardeşlerimizi kurtaralım istedik.

TBMM'de soruşturma önergesi verilecek.

(ABD'ye sert tepki)

Batı bundan anlar mı_? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Haniz siz YPG'nin yanında değildiniz? Yanındasınız ve arkasındasınız. Bunlar binlerce TIR mühimmat getirdiler, teröristlere teslim ettiler.

Artık lama yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Ordumuz zaman ve mekan tanımaksızın gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebiliyor. Türk ordusu önünde durabilecek terör örgütü ya da piyon yoktur.

Son harekatımızda bu gerçeği biz bir kez daha gördük.

Terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. PKK kaçamayacağını anlayınca yıllar önce kaçırdığı vatandaşlarımızı şehit etti.

Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de teröre sempati besleyen herkesin eline bulaşmıştır.

Vicdansızlara bak. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok.

Bay Kemal bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Sen de öğreneceksiniz. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksiniz.