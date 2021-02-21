‘Gara’ya giden HDP’li Taşdemir’

Soylu, Gara’ya giden HDP’li kadın milletvekilinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi. Soylu, özetle şunları söyledi:

KORİDORUN GEÇİŞ ALANI: Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara’dır. Gara’nın ikinci önemli özelliği ise, PKK’nın tüm eğitim merkezli buradadır.

YÜZDE 88 DÜŞTÜ: Türkiye’deki terörist sayısı 300’ün altına indi. Türkiye’de girilmedik alan bırakmadık. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık.

ABD’NİN AÇIKLAMASI: ABD’nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz’da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye’nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri’ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı.

İŞİMİZ BİTMEDİ: Gara’da daha işimiz bitmedi. Metina’da ve Hakurk’ta ne yaptıysak Gara’da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil’dir. Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği, onları alıp Mahmur’a götürerek terörist olarak eğitiyorlar. Irak’ın, Suriye’nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan ülkemizi bölmek, paralamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz.