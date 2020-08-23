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23.08.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR Çorum DHA

‘Gaz, hayırlı uğurlu olsun’

‘Gaz, hayırlı uğurlu olsun’

Yurt gezileri kapsamında dün Çorum’da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz’de doğal gaz rezervinin keşfi ile ilgili soruya, “Hayırlı olsun. İşte gaz bulundu. Gazın Türkiye’ye getireceği her faydada elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsil eden bütün arkadaşlarım bu konuyu kutladılar. Tersine bir cümle sarf edilmez. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” karşılığını verdi. Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin gerekliliği konusunda da çok net olduğunu belirterek, sözleşme üzerinden çıkarılan tartışmayı yanlış bulduğunu ifade etti.

 

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