Gazi Meclis’te 100. yıl oturumu

Milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil eden Meclis’in açılışının 100’üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda özel oturum gerçekleştirildi. Kovid-19 salgınına yönelik önlemlerle sakin atmosferde geçen toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in Milli Mücadele’nin karargahı olduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Şentop’un başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hazır bulundu. Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılmadığı ve yoğun Kovid-19 önlemlerinin alındığı özel oturum, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşması yapan Şentop, Atatürk’e sık sık vurgu yaparken “100’üncü yılını andığımız Gazi Meclisimiz Millî Mücadele’nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargâhıdır” dedi. Birlik ve bütünlüğe dikkat çeken Şentop “Türkiye’nin varlığına, bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak teşvik edip desteklemedikçe, millî gayelerimize ket vurmadıkça bütün farklılıkların bu çatı altında yer bulması devlet ve millet olarak zenginliğimizdir” diye konuştu. Şentop, şunları kaydetti: “Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde, azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, âdeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir. Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün, küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır. Dünyanın ne yöne evrileceği hususu uzun uzun tartışılacaktır fakat Türkiye, yeni dünyada da söz ve iddia sahibi olacaktır. Bu denli emin olmamızın iki esaslı sebebi vardır: Evvela, dünya, artık bu çarpık ve adaletsiz düzenle daha fazla idare edilemez. İkinci olarak da Türkiye, büyük ve diri bir hamle olarak insanlığın ufkunda parlamaktadır.”

‘KUVAYİ MİLLİ ANLAYIŞI BUGÜN DE GEÇERLİDİR’

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafyada Kuvayi Milli anlayışı bugün de geçerlidir” dedi. Onurlu bir ülkenin temellerini atmak için güçlü bir lidere ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Bostancı, “Millet bağrından o lideri çıkartmıştır ve adı Mustafa Kemal’dir” ifadelerini kullandı. Bostancı, “Uzlaşmasız rekabet, demokrasilerin ortak kadere halel getiren karanlık yanlarını açığa çıkartır. Özgürlüğün, fikir namusunun yanında olanların mutlaka en baş görevlerinden birisi, demokrasinin üzerindeki terör ve şiddet hayaletine açıkça tavır almaktır” diye konuştu. Bostancı şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten sonra Cumhur İttifakı olarak durduğumuz yer, güçlü bir Meclis olarak yasama faaliyetlerinin ülke meselelerine çözüm istikametinde yürümesi; bunun tüm partilerin katkılarıyla gerçekleştirilmesidir.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN 16 MADDELİK ÇAĞRI





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında “yeni anayasa” ve “parlamenter sistem” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “16 maddelik bir çağrıyı milletimizin takdirine sunuyorum” diyerek bunları şöyle sıraladı:

- Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla, yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız. Bu anayasanın temeli, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmalı, demokrasilerde olması gereken denge, denetim esası sağlanmalıdır.

- Yeni anayasanın omurgası yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem olmalıdır.

- Yargı kurumunun bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır.

- TBMM’de milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir.

- Yürütme, tüm icraatıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. TBMM’de kurulacak Kesin Hesap Komisyonu’nun başkanlığı da muhalefet partilerine verilmelidir.

- Yerel yönetimler, rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalı, refah devletinin asli unsurları haline getirilmelidir, işlevleri arttırılmalıdır.

- Kamu istihdamında nepotizmden uzak, liyakate dayalı, bir personel politikasına ivedilikle geçilmelidir.

- Özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve güvenlikte sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir.

- Aile Yardımları Sigortası Kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır.

- Adaletli ve denetime açık bir Kamu İhale Sistemi’ne geçilmelidir.

- Vergi politikası yeniden yapılandırılmalıdır.

- Kayıt dışı istihdamla mücadele edilmelidir.

- Türkiye, katma değeri yüksek ürün üretme hedefine kilitlenmelidir.

- Sağlık hizmetlerine ön koşulsuz erişim bir haktır ve ücretsiz olmalıdır.

- Planlamada tarım, temel stratejik sektörlerden biri olarak ele alınmalıdır.

- Eğitim politikalarının tek hedefi ‘fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür’ nesiller yetiştirmek olmalıdır.

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda ise, “İnanıyorum ki bunları yaptığımızda siyaset kısır bir çekişme alanı olmaktan çıkıp, sorunları çözme konusunda düşünce üreten bir alana dönüşecektir” dedi.

‘KARDEŞLİK GÜNCELLENDİ’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “Tarihte, hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu millî iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento görülmemiştir. İstila, zulüm ve esarete başkaldıran yegâne savaş parlamentosudur. Cefayla, terle sulanan; kanla yoğurulup canla mühürlenen mübarek vatan toprağında; bin yıllık kardeşlik, yeniden güncellenmiştir” dedi.

KORONAYA RAĞMEN ASIRLIK COŞKU

Milli Mücadele döneminin en önemli mirası, Cumhuriyete giden yolun en büyük kilometre taşı olan TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kutlamaları dün sabah Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. ArdındanTBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkânı Anıtkabir’de düzenlenen törene katılarak Ata’nın huzuruna çıktı. Heyette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri yer aldı.

‘KALİTELİ DEMOKRASİ’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şunları söyledi: “Demokrasimizin kalitesini ne pahasına olursa olsun yükseltmek zorundayız. Bunun yolu ancak ve ancak güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten geçer. Bugün Meclis, yetkileri elinden alınmış, etkisizleştirilmiş ve devre dışı bırakılmış bir Meclis haline getirilmek istenmektedir.”

‘100 YIL ÖNCEDEN ÇOK UZAKTAYIZ’

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Milli Mücadele döneminde çoğulcu bir Meclis olduğunu belirterek, bu insanların kendi kimliklerini açıklayarak Meclis’e girdiğini ve 1. Meclis’in en önemli vasıflarından birisinin bu olduğunu söyledi. Sancar, 100 yıl sonra dönüp baktıklarında bugün maalesef 1. Meclis’in özelliklerinden çok uzak bir Meclis ile karşı karşıya olduklarını savundu. Koronavirüsü salgınına da vurgu yapan Sancar, “Halk sağlığı, halk iradesinden ayrı düşünülemez. Halk iradesine saygı olmadan halk sağlığını koruyamazsınız” dedi.