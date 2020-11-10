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10.11.2020 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Gaziantep il başkanı görevden alındı

Gaziantep il başkanı görevden alındı
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

CHP MYK’da “partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket ettiği” gerekçesiyle Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetim kurulu görevden alındı. 

Esenyurt’ta hareketli dakikalar... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandıEsenyurt’ta gece saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyon düzenlediği bir adreste bulunan şüpheliler polislere ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat timleri sevk edilerek baskın yapılan evdeki silahlı 2 şüpheli ekipler tarafından evde yakalanarak göz altına alındı.
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