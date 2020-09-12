‘Gazilerimize vefa borcumuz ödenecektir’

“Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt’ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu; iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir” diyen Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

ZALİM OYUNLARIN NEDENİ: Bugün korkulan esasen budur. Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha yapamaması için sahne alan tahrikler, tuzaklar ve kumpaslar bu yüzdendir. Ege ve Doğu Akdeniz’deki oynanan zalim oyunların gerçek nedenleri de burada aranmalıdır..

OSMANLI’NIN ŞAMARI: Elbette dün içimize nifak saçmaya çalışan tekfur kalıntılarına, Türk’ü yok etmeye kararlı hunhar emellere nasıl direnç gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği mutlaktır, muhakkaktır. Tarih şuuruna müstesna katkılar veren, geçmişimize objektif ayna tutan, beğeni ve ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi gerçekten takdire şayandır. Bu diziye emek veren, yapımında payı olan, muazzam bir oyunculuk sahneleyen her kardeşime teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.

BİZE EMANET: Ayrıca terörle mücadele esnasında yaralanmalarına rağmen vazife malulü ve gazi sayılmayan, haklarını alamadıkları için mağduriyetler yaşayan kardeşlerimizin gittikçe derinleşen sorunlarının partiler üstü bir kavrayışla ele alınıp çözüme kavuşturulması acilen sağlanmalıdır. TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte üzerimize düşen sorumluluk tam ve eksiksiz yerine getirilecek, gazilerimize gecikmiş vefa borcumuz bihakkın ödenecektir. Gazi ve şehitlerimizin eşsiz mücadeleleriyle yazılan tarihimiz, onlara vereceğimiz destekle geleceğe uzanacaktır. Büyük ceddimiz Ertuğrul, Gazi’dir, evladı Gazi’dir, Mustafa Kemal, Gazi’dir, Türk milleti Gazi bir millettir. Gazilerimize ne yapsak yetersizdir. Onlar bize emanettir, bu kapsamda emanet zayi edilmeyecektir. Söğüt’ten çıkıp, Anadolu Türk birliğini tesis eden, oradan büyük bir cihan devleti kuran muhterem ceddimiz Ertuğrul Gazi’yi, Osman Gazi’yi, kahraman ecdadımızı ve devletimizin kurucusu aziz Atatürk’ü minnetle, hürmetle ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun.