‘Geç kalmış kanun teklifi’

AK Parti’li Bülent Tüfenkci, tasarruf karşılığı finansman modelinin özellikle “faize mesafeli” kesimler tarafından tercih edildiğini, bugüne kadar mağduriyet oluşmadığını ancak bundan sonra oluşmayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. CHP’li Tahsin Tarhan ise, konut finansman şirketlerinin uzun süredir piyasada faaliyet gösterdiğini, şimdiye kadar bu sektöre yaklaşık 1 milyon vatandaşın müşteri olduğunu, 250-350 bin arası vatandaşın sisteme üyeliğinin bulunduğunu kaydetti. Tarhan, “Bugüne kadar iktidar hiçbir önlem almadı. Bu, geç kalmış bir kanun teklifi” dedi.