MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Geç kalmış kanun teklifi’
ABONE OL
18.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Geç kalmış kanun teklifi’

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti’nin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüştü.

‘Geç kalmış kanun teklifi’

AK Parti’li Bülent Tüfenkci, tasarruf karşılığı finansman modelinin özellikle “faize mesafeli” kesimler tarafından tercih edildiğini, bugüne kadar mağduriyet oluşmadığını ancak bundan sonra oluşmayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. CHP’li Tahsin Tarhan ise, konut finansman şirketlerinin uzun süredir piyasada faaliyet gösterdiğini, şimdiye kadar bu sektöre yaklaşık 1 milyon vatandaşın müşteri olduğunu, 250-350 bin arası vatandaşın sisteme üyeliğinin bulunduğunu kaydetti. Tarhan, “Bugüne kadar iktidar hiçbir önlem almadı. Bu, geç kalmış bir kanun teklifi” dedi.

 

    Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    10 dakikada 1 aşı kuyruğu

    10 dakikada 1 aşı kuyruğu

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Enjektörde sorun var

    Enjektörde sorun var

    Sıradaki Haber