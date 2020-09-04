Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nde de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada bir konuşma yapan Akar, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’taki gelişmelere de değindi. Türkiye’nin, komşularının siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade eden Akar, “Diğer taraftan da hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.



Ege’de dörtlü kol uçuşu



Savunma Bakanı Akar, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2020- 2021 Eğitim Uçuş Yılı’nın açılışını özel bir uçuşla yaptı. Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar, F-16 savaş uçağıyla Ege Denizi’nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik etti.