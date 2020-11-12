‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’

Programda Erdoğan’ın konuşmasının ardından Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek ve KKTC ile de canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Bu ülkelerde de fidanlar toprakla buluştu.



Erdoğan, şu mesajları verdi:



14 MİLYON FİDAN DİKTİK: Geçen sene 11 Kasım’ı “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan ettik, daha güzel bir Türkiye idealiyle yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk.



FİDANLAR MAHÇUP ETTİ: Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler, dikkat ederseniz PKK’lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bu güruh, ağaç seferberliğine destek vermek yerine çıktılar “Kasım ayında fidan mı dikilir?” diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. İşin uzmanları cehaletlerini yüzlerine vurunca da bu sefer, “11 milyon fidanın 9 milyonu kurur” iddiasıyla suç bastırmaya çalıştılar. Birkaç aya kurur” dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti.



ÇOCUKLAR DİKECEK: İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın kendi fidanlarını yetiştirmeleri amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. “Tohum Ver Fidana Dönüşsün” adını verdiğimiz projemizle her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını yetiştirmesini sağlayacağız.

AVRUPA’DA 1. SIRADAYIZ: Ülkemiz, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da 1. sırada, dünyada ise 4. sırada yer alıyor. Son 18 yılda 5.1 milyar fidanı toprakla buluşturduk.



Fotoğraf: YAVUZ ÖZDEN Milliyet