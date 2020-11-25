Gemimize baskını şiddetle kınıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’nin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik girişimine ilişkin, “Eğer dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım? Bir canım var, memleketime, vatanıma, bayrağıma feda olsun” dedi.

Kılıçdaroğlu, dün grup toplantısında konuşmasının büyük bölümünü öğretmenlere ayırdı. CHP iktidarında 5 maddede öğretmenlerin sorunlarını gidereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, yüz binlerce öğretmen 3600 ek gösterge yüzünden emeklilik beklediğini, 24 Kasım’da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu:

İRİNİ TEPKİSİ: Bir gemimiz uluslararası sularda durdurularak usulsüz şekilde baskın yapıldı ve arandı. Benzer bir olay İsrail’e gidişte olmuştu. Uluslararası sularda, İsrail askerleri bizim vatandaşlarımızı öldürmüşlerdi. Meclis’te bir gece yarısı çıkan bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, açtığı davadan vazgeçti. Filistin davasına sahip çıkmak için oraya gidenler öldürüldü, hakları verilmedi... Almanya’yı da İtalya’yı da şiddetle kınıyoruz. Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla. Hükümetten bu konuda çok açık, çok net bir yanıt bekliyoruz.

EN BÜYÜK AYIP: Kadrolu öğretmen var, sözleşmeli öğretmen var... Aynı derslere giriyor ama aynı ücreti almıyor. Bu mu adalet? Yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Sayıştay’ın raporu yeni çıktı diyor ki; ‘138 bin 393 öğretmen eksiği var’. Niye yapmıyorlar? Öğretmenlere, ‘3600 ek gösterge vereceğiz’ dediler. Yıllar geçti, verilmedi. Doktora yapıp çekirdek satan, kağıt toplayıp satan atama bekleyen öğretmen var. 21. yüzyılın Türkiye’sinin en büyük ayıbıdır bu. Tamamı bir siyasi tercihtir. Parayı nereye harcayacaksın? Eğitime mi harcayacaksın, Londra’daki tefecilere mi vereceksin? Karar budur. 3600 ek gösterge sözü verip, vermiyorsa ‘sana oy yok’ diyeceksin.

CHP NE YAPACAK?: Öğretmenler Meslek Kanunu çıkaracağız. Hiçbir öğretmen, yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. Eğitim yatırımları için, özel düzenleme yapacağız. Köy okulları yeniden açılacak, atama bekleyen yüz binler var. Eğitimin tüm bileşenleriyle oluşacak politikayla eğitim üretime dönük olacak, çağdaş olacak eğitim. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurulacak. Her okulun kendi bütçesi olacak.

ONA ÖĞRETMEN DEMEM: Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere neden ikramiye vermezler? Adalet ve ekonomi reformu yapamazsınız, sende böyle bir irade yok. Kovid’i bunlar terbiye ettiler herhalde, belirli saatlerde hiç kimseye dokunmuyor, belli saatlerde geziyor. Bütün dünya bize gülüyor.

DEVLET YALAN SÖYLEMEZ: (Bilim Kurulu’na eleştiri) Aranızda bir sözcü seçip, ‘şu önlemler alınmalı’ diyemediniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni dünyada alay konusu yapmaya sizin hakkınız var mı? ‘Efendim biz söylüyoruz onlar yapmıyor’. Yapmıyorsa orada ne işin var, ayrılacaksın. Gerçek ölüm rakamları açıklanırsa devletin itibarı sarsılırmış. Yalan söyleyen devletin itibarı olur mu? Devlet yalan söylemez. Göstermelik rakamları açıklarsanız dünya size inanmaz.

Dokunulmazlık tepkisi

BU BİR İTİRAF: Ekonomiyi deneme ve sınamayla götürüyorlar. Faiz lobileri kazandı. Erdoğan, ‘ülkemiz şahlanış dönemine giriyor’ demişti, biz de vatandaş için söylüyor sandık meğer tefeciler için söylüyormuş. Çaktırmadan kredi kartı faizlerini artırdılar. Döviz artmasın diye 128 milyar dolar sattılar. Kime sattın? Cevabını bekliyoruz. Bir iktidar, 18 yıl sonra ‘Adalet ve ekonomide reform yapacağım’ diyorsa, ‘18 yılda ben ülkeyi batırdım şimdi düzeltmek istiyorum’ demek istiyor. Bu bir itiraftır.

NAMERTSİNİZ: Açıklama yapmışlar, ‘Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız’ diye. Eğer dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım? Bir canım var, memleketime, vatanıma, bayrağıma feda olsun. Sizden asla korkmayacağız.