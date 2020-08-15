'Gemimize müdahale cevapsız kalmadı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Donanma Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Donanma Komutanlığı Harekat Merkezi’ne de giden Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Aralarında Oruç Reis araştırma gemisine refakat görevini de yürüten gemilerin de olduğu, Doğu Akdeniz ve Ege’de görevli unsurlarla video konferans yöntemi ile görüşen Akar, sahadaki duruma ilişkin bilgi aldı. Akar’ın talimatlarını görev grup komutanları, “Görevlerimiz etkinlikle devam ediyor, verilecek görevlere hazırız” ifadeleriyle yanıtladı.



“Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok” diyen Akar, Türkiye’nin tüm komşularının toprak ve siyasi bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı. Yaptıkları faaliyetleri akla, mantığa, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olarak yürüttüklerini dile getiren Akar, “Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de uluslararası hukuku tanımaz, sadece kendi çıkarlarını gözeten, bencil, tek yanlı talepleri ve yaklaşımları gerçeklerle bağdaşmıyor. Bu çerçevede yapılan faaliyetlerin akılla, mantıkla, hukukla uyumlu olmadığının ve bunun bu şekilde yapılmasının kimseye yarar sağlamadığının anlatılmasının gayreti içindeyiz” dedi.



‘Kıyılara hapsolmayız’

Meis Adası’na da değinen Akar, şunları söyledi: “Meis Adası, Türkiye’ye 2, Yunanistan’a 580 kilometre mesafede. 10 kilometrekare genişliğinde bir alan. Bu alana, 1800 kilometreye yakın kıyı uzunluğu olan Türkiye’ye vermediğiniz kadar, 40 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanı verirseniz bunun hakla, hukukla, adaletle, akılla mantıkla izahı mümkün olmaz. Bunun kabul edilmesi de mümkün değil. Bu, gerçekten beyhude bir gayret, kabul edilmesi mümkün olmayan bir iddiadır. Sevilla haritası diye ortaya çıkarılan haritanın da hiçbir geçerliliğinin olmadığını, bunun hakkı, hukuku tanımadığını, burada barış ve istikrara katkı sağlamadığı gibi bir problem çıkardığını da görmek, anlamak lazım. Bizlerin, hiçbir şekilde bu Sevilla haritası veya benzeri birtakım talep ve uygulamalarla adeta kıyılarımıza hapsedilmeyi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.”



Diyalog vurgusu

Tüm olumsuz, hukuk dışı girişimlere rağmen ilişkilerde aklıselimin hakim olmasını beklediklerini ifade eden Akar, şu açıklamalarda bulundu: “En önemli aracın diyalog olduğunu ve diyalogla birçok problemi çözebileceğimizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim tekrar tekrar söylememize rağmen Yunanistan dahil bazı çevreler anlamak istemiyor, biz gerçekten çözüm, siyasi çözümler istiyoruz. Bizim ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkı önemli. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hem kendi hakkımızı, hukukumuzu korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Diğer taraftan, bölge ile hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri müttefiklik ruhu, ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır. Bu ve benzeri girişimlerin, sorunların barışçıl ve diyalog yolu ile çözülmesi için yapılan gayretlere de hiçbir olumlu katkısı yoktur. Dost ve müttefiklerimizden Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlar bağlamında Yunanistan’ın uygulama ve iddialarını akıl, bilim, mantık ve objektif kriterlerle değerlendirmelerini bekliyoruz.”



‘Azimli ve kararlıyız’

Mavi Vatan’ın her damlasının değerli olduğunu vurgulayan Akar, “Gemilerimize, faaliyetlerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Denizlerimizdeki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz” dedi.



‘Mısır-Yunan anlaşması hukuki dayanaktan yoksun’

Bakan Akar, Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: “Bu anlaşmanın hiçbir hukuki temeli olmadığını, hukuki dayanaktan yoksun olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca hem Yunanistan hem Mısır halkının bununla ilgili ciddi kayıpları var. Bu anlaşmanın hem Yunanistan hem Mısır kamuoyu, oradaki siyasi, akademik çevreler tarafından önümüzdeki günlerde çok daha ayrıntılı değerlendirileceğini ve bunun sonucunda yapılan uygulama ile hem Mısır hem Yunan halkının ciddi kayıpları olduğunu kendileri de göreceklerdir.”