05.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum’
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Kızılay tarafından “İyilik kime yakışmaz ki?” temasıyla çevrim içi düzenlenen “Kızılay Söyleşileri”ne video mesajla katıldı. Altun, şunları kaydetti: “Türkiye olarak, ‘yaradılanı yaradandan ötürü’ severek, ırkçılık ve faşizm gibi hastalıklardan her zaman azade olduk. Kökü dışarıda değil, Anadolu coğrafyasında olan bir insan sevgisiyle Afrika’dan Güneydoğu Asya ve Güney Amerika’ya kadar her yerde sömürmeyi değil kader ortaklığını ve kazan-kazan ilişkileri kurmayı hedefledik.”
Koronavirüs salgınının etkisiyle Avrupa’da tekrar yükselişe geçen ayrımcılık ve ırkçılığın, bir Yahudiye asla söylenemeyecek sözlerin, bir Müslüman’a “düşünce özgürlüğü” adı altında söylenebilmesini mümkün kıldığını vurgulayan Altun, “Kendimizi, çocuklarımızı, kültürümüzü bu ithal ve hastalıklı nefret duygusundan korumak zorundayız” dedi. Altun, tüm gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet ettiğini vurguladı.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.