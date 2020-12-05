‘Gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum’

Koronavirüs salgınının etkisiyle Avrupa’da tekrar yükselişe geçen ayrımcılık ve ırkçılığın, bir Yahudiye asla söylenemeyecek sözlerin, bir Müslüman’a “düşünce özgürlüğü” adı altında söylenebilmesini mümkün kıldığını vurgulayan Altun, “Kendimizi, çocuklarımızı, kültürümüzü bu ithal ve hastalıklı nefret duygusundan korumak zorundayız” dedi. Altun, tüm gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet ettiğini vurguladı.