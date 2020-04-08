MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Genel Kurul’da 3 önergeye ret
ABONE OL
08.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Genel Kurul’da 3 önergeye ret

CHP’nin sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi reddedildi. TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin, koronavirüsün iş ve işçi sağlığı üzerindeki etkileri, İYİ Parti’nin kapatılan kamu hastanelerinin yeniden açılması, HDP’nin, koronavirüs salgını nedeniyle işçilerin sorunlarına yönelik araştırma önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul’da 3 önergeye ret

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda 2018 yılında verdiği kanun teklifini gündeme getirerek “Teklif, sağlık personeline karşı, sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle yapmaması gereken bir işi yapması veya görev alanı içinde olan bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan ve hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişilerin üç yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasını içeriyor. Suçun nitelikli hâllerinde verilen cezanın artırılmasını öngörüyor ve cezaların ertelenmemesini içeriyor. Teklif, bir buçuk yıldır komisyonda bekliyor” dedi. AK Partili Özlem Zengin ise “Bu meseleyle alakalı bizim zaten bir hazırlığımız var. Gün içerisinde hazırlığımızı bütün gruplarla paylaştık. Bu hafta içerisinde çıkaralım istiyoruz” dedi. CHP’nin sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.          

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Kayseri'de 8 katlı binaya corona virüs karantinası

Kayseri'de 8 katlı binaya corona virüs karantinası

Sıradaki Haber