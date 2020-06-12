Genel Kurul’da ‘Sultanahmet’ tartışması

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar. Anayasa’mız 63. maddesinde bunu öngörüyor ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti’nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır. Pekâlâ Cumhurbaşkanı kendi işlemiyle yapabilir ama siz bugünden, ‘Danıştay karar verecek’ diye her gün konuşmaya başladığınız zaman Danıştay bağımsız olarak karar veremez. O nedenle, anayasamız yasama, yürütme ve yargı. Biz kuralı burada anayasaya uygun olarak koyalım, yürütme onları uygulasın, yargıya da dokunmayalım, bağımsız olarak karar versin” dedi. Kaboğlu’na yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise, yargının bağımsız olduğunu vurgulayarak, “Sayın Kaboğlu’na söyleyeceğim şudur: Kendileri iktidara geldiklerinde, yapabilirlerse, Sultanahmet’i müzeye çevirirler” dedi.



Çelik’ten tepki



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter’dan yaptığı açıklamada “Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış. Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz” tepkisini gösterdi.