‘Geniş bir demokrasi platformu kuruyoruz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti ile yaptığı görüşmede, “erken seçim” mesajları verdi. Erken seçime hazır olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’nin seçim stratejisinin” sorulması üzerine, “Geniş bir demokrasi platformunu oluşturmak istiyoruz” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, önceki gün AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyeti TBMM’de kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün yanı sıra milletvekilleri Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turabi Kayan ve Fikret Şahin de hazır bulundu.

‘AB yoluna girmeliyiz’

Milliyet’in aldığı bilgilere göre, AP heyeti, görüşmede, CHP’nin gündemdeki gelişmelere nasıl baktığını öğrenmeye çalıştı. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu’na, ilk olarak Türkiye-AB ilişkilerini nasıl değerlendirdiği soruldu. Kılıçdaroğlu, “Biz her zaman Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecini destekledik. Ancak üzülerek söylüyorum Türkiye bu hedeften uzaklaştı” yanıtını verdi. İktidarın AB politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “yeniden AB yoluna girilmesi gerektiğini” dile getirdi. Türkiye’nin AB’ye bakışının bazı “değerler” üzerine dayandırılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu değerleri; demokrasi, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı olarak sıraladı. “Bizim AB standartlarında bir demokrasiye ulaşmamız gerekiyor” diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “antidemokratik bir sistem” olarak değerlendirdi. CHP’nin, “demokratik parlamenter sistemi” savunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu’nun, “Bizimle birlikte demokratik muhalefet de bunu istiyor” dediği aktarıldı.

‘Seçime hazırız’

Erken seçim ihtimaline karşı CHP’nin stratejisin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, seçime hazır olduklarını belirterek, “AB değerlerine sadık olarak, geniş bir demokrasi platformunu kurmak istiyoruz. Bizimle aynı değerleri savunan siyasi partiler var. Yani şu anda Türkiye’de iki ayrı kutup var. Demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimi savunanlar... Ama bu yarıştan demokrasiyi savunanlar galip çıkacak” ifadelerini kullandı.